Lenie 't Hart adviseert Russen over bedreigde Kaspische zeehond

Zeehondenactiviste Lenie 't Hart gaat advies geven aan het Russische ministerie van Ecologie over de bescherming van de bedreigde Kaspische zeehond.

't Hart is persoonlijk uitgenodigd om het Russische ministerie bij te praten.

Zwart op wit

In Moskou is een samenwerkingsovereenkomst getekend met diverse Russische universiteiten en overheden. Daarin zijn gezamenlijke plannen vastgelegd voor het redden van de Kaspische zeehond.

Ernstig bedreigd

De afgelopen jaren is de populatie van de unieke zeehondensoort met negentig procent afgenomen. Tijdens een reis van 't Hart naar Rusland pleitte ze ervoor om de zeehond op de rode lijst met bedreigde diersoorten te zetten. Zo kan de jacht die momenteel in Rusland nog toegestaan is, worden stopgezet.

