Robben in Oranje: de beste momenten

Het tijdperk van Arjen Robben is ten einde. Wij zetten enkele bijzondere momenten van Robben in het Nederlands elftal op een rij. Van 2003 tot en met zijn galavoorstelling van dinsdag tegen Zweden, die in 2-0 voor Nederland eindigde. Beide doelpunten werden door Robben gemaakt.

30 april 2003: Het debuut

Robben verdient door zijn goede spel bij FC Groningen een transfer naar PSV, waar hij in het seizoen 2002-2003 voor het eerst zijn nieuwe clubkleuren verdedigt. Op 30 april 2003 volgt zijn debuut in Oranje tijdens de oefeninterland Nederland - Portugal (1-1). In de 77e minuut vervangt de Bedumer Marc Overmars en geeft hij met een fraaie actie meteen zijn visitekaartje af. De toon is gezet.

EK 2004: De beruchte wissel

In zijn eerste interland op een eindtoernooi laat Robben zich meteen zien. Door twee assists van zijn voet leidt Nederland in haar openingswedstrijd van het EK 2004 comfortabel met 2-0 tegen Tsjechië. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar de wedstrijd kantelt volledig. Tsjechië wint de pot met 2-3. De boeman is Dick Advocaat, die de vlammende Robben na 59 minuten bij een 2-1 voorsprong uit het veld haalt voor Paul Bosvelt.

EK 2004: De beslissende penalty

Het Nederlands elftal heeft door de jaren heen geen beste reputatie opgebouwd als het aankomt op strafschoppenseries. In de kwartfinale van het EK 2004 tegen Zweden vreest iedereen dan ook andermaal het ergste. Toch overwint Oranje het penaltyvirus. Keeper Edwin van der Sar pakt één van de strafschoppen, waarna Arjen Robben zijn ploeg naar de halve eindstrijd schiet. Nederland rekent definitief af met het strafschoppentrauma.

EK 2008: Oranje vermorzelt Frankrijk

De poule des doods. Oranje neemt het mét Robben tijdens de poulefase van het EK 2008 op tegen Frankrijk, Italië en Roemenië. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar Oranje overtreft alle verwachtingen door in het eerste duel met 3-0 van Italië te winnen en in het tweede duel Frankrijk met 4-1 te vermorzelen. De Fransen hadden na de aansluitingstreffer van Thierry Henry weer een beetje hoop, totdat Arjen Robben zich liet zien (vanaf 0:53). Helaas bleek Rusland in de kwartfinale te sterk.

WK 2010: Robben verzilvert gouden kans tegen Spanje niet

Voor het eerst sinds 1978 staat Oranje weer in de finale van het WK. Het wordt een zenuwslopende wedstrijd tegen Spanje, waarin het lang 0-0 blijft. Robben laat na een ruim uur spelen dé kans op de openingstreffer liggen. Hij stuit alleen voor het doel op de dikke teen van keeper Iker Casillas, waarna Spanje diep in de verlenging alsnog toeslaat. De misser achtervolgt Robben nog een lange tijd, zowel bij het Nederlands elftal als bij Bayern München.

WK 2014: De wraak op Spanje

De smaak van de verloren finale van het WK 2010 tegen de Spanjaarden wordt weggespoeld in de openingswedstrijd van het WK 2014 tegen diezelfde Spanjaarden. En hoe! Na een strafschop voor Spanje (0-1) krijgt Nederland vleugels na een onvoorstelbare zweefduikgoal van Robin van Persie (1-1). En dan is met name Robben niet meer te houden.

WK 2014: No era penal!

Een Mexicaan herinnert alles en iedereen er elke dag nog steeds aan op Twitter: de vermeende schwalbe van Robben tegen Mexico in de slotfase van de achtste finale op het WK 2014, had nooit een strafschop mogen opleveren. Hij staat er niet alleen in. Na de wedstrijd schreeuwt heel Mexico en misschien wel heel de wereld het: 'dat is geen penalty'.

De 'no era penal' is niet het enige dat de wereld over gaat. Dat geldt ook voor dit filmpje van Robbens profdebuutstad. Zó juicht de Grote Markt nadat de door Robben versierde strafschop door Klaas-Jan Huntelaar wordt benut.

Andere fraaie goals

In totaal speelde Arjen Robben 96 interlands voor Oranje. Daarin scoorde hij 37 keer. En heel wat keer op een fraaie manier:

