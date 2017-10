Vogelkijkhut Nieuwe Statenzijl wordt in de steigers gezet

Bij vogelkijkhut 'De Kiekkaste' in Nieuwe Statenzijl wordt volop gewerkt. 'Het is heel lastig om er van buitenaf bij te komen voor onderhoud en het werd tijd om daar iets aan te doen. Dus nu maken we er een steiger omheen', legt Miranda Wiering van Het Groninger Landschap uit.

De enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland is toe aan een opknapbeurt. Om dat mogelijk te maken wordt een steiger aangelegd. 'Zodat we straks De Kiekkaste buitenom een goede onderhoudsbeurt kunnen geven.'

Die steiger blijft overigens liggen na de opknapbeurt, zodat mensen die slecht ter been zijn niet via de trap omhoog moeten, om van de omgeving te genieten.

'Wij hebben geen tijd om vogels te kijken'

De Kiekkaste staat er nu 25 jaar. Wiering: 'En na de onderhoudsbeurt kan hij weer 25 jaar mee. Hij wordt drukbezocht, door mensen uit binnen- en buitenand. We hebben hier zelfs wel eens mensen uit Japan gehad. Je kunt hier een heel grote variëteit aan vogels zien.'

Al heeft niet iedereen er oog voor. 'Wij hebben geen tijd om vogels te kijken', zegt Gerard Pel, die meebouwt aan de steiger. Het is een bijzondere klus. 'Je moet soms snel wegwezen, want dan komt het water omhoog. En wat later is het water weg.'

'Het weer is allesbepalend'

Het enige pad dat er naartoe gaat, is een smalle steiger over een lengte van zeshonderd meter. 'De aanvoer van onze spullen hierheen moet over water', vertelt aannemer Imke Heida. 'Die loopsteiger is te smal. Deze klus is niet makkelijk, maar wel heel leuk. Je hebt te maken met hoog water, laag water. Het weer is allesbepalend voor de planning.'