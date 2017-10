Brandwondenpatiënt krijgt gekweekte huid

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis in Groningen begint deze maand met het behandelen van patiënten met gekweekte huid, die is opgebouwd uit huidcellen van de patiënt zelf.

Samen met de andere twee brandwondencentra in Nederland is het Martini het eerste ziekenhuis in Europa die deze nieuwe behandeltechniek in de praktijk brengt. De patiënt herstelt hierdoor sneller, beter en met minder littekens, aldus Brandwondenzorg Nederland. Niet afgestoten Met de nieuwe behandelmethode wordt tijdens de opname van de patiënt een compleet nieuw deel van de eigen huid in het laboratorium gekweekt. Deze huid wordt niet afgestoten door het lichaam. Dat is volgens bijzonder hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing Esther Middelkoop wel het geval bij huid van een orgaandonor. Ander stuk huid transplanteren? Waarom is het niet mogelijk om de huid van een patiënt met brandwonden te repareren door het transplanteren van een groot stuk eigen huid van een andere plek van het lichaam? Middelkoop: 'Je verplaatst dan het probleem. Doordat er op de donorplek ook een diepe wond ontstaat, loopt de patiënt kans op infecties en zal hij de behandeling mogelijk niet overleven of juist meer littekens krijgen.'