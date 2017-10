Deze partijen willen meedoen in Midden-Groningen

De bekendmaking van het nieuwe logo, eerder dit jaar. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het is een belangrijke week voor politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezingen in Midden-Groningen. Maandag is de dag van de kandidaatstelling.

Elf partijen Tot nu toe hebben elf partijen zich gemeld bij de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Dat zijn het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA, de VVD, Gemeentebelangen, Roodgewoon, de Seniorenpartij en Leefbaar. Papierwerk De komende dagen hebben de partijen tijd om al het papierwerk in orde te maken. Zo moet de kandidatenlijst kloppen en kijkt een speciale commissie of een partij aan alle voorwaarden voldoet. Er kunnen dus nog partijen afvallen, maar in theorie kunnen bestaande landelijke of regionale partijen zich ook nog bij de gemeente melden. Dat kan tot uiterlijk vrijdag. Deadline vrijdagmiddag Vrijdagmiddag wordt om 16.00 uur definitief bekendgemaakt welke partijen meedoen aan de herindelingsverkiezing en op welke plek zij op de lijst komen te staan.