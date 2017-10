Groot windmolenservicebedrijf komt naar de Eemshaven

Het bedrijf BOW Terminal wil een grote vestiging openen in de Eemshaven. Vanuit die haven wil de onderneming zijn activiteiten rond windparken op zee gaan uitbreiden.

Windparken

Bow Terminal heeft al een vestiging in Vlissingen, die ook voornamelijk wordt gebruikt voor de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Maar het bedrijf was op zoek naar een locatie voor een vestiging in het Noorden. Directeur Ludolf Reijntjes van BOW: ' De afstand van de Eemshaven tot de geplande windparken op de Noordzee is ideaal. Bovendien is er voldoende grond beschikbaar'.

7 a 8 vaste banen

In de Eemshaven gaat het om een terrein van 27 hectare met een kade van 220 meter lengte. Reijntjes verwacht dat er 7 a 8 mensen aan de slag kunnen bij BOW: 'Dan heb ik het over vaste krachten, als er grote opdrachten kunnen er tijdelijk extra mensen worden ingezet.

'Verheugd'

Het bedrijf heeft inmiddels een 'letter of intent' ondertekend met Groningen Seaports. Volgens woordvoerder Marie-Lou Gregoire is Seaports 'verheugd' over de belangstelling van BOW voor de Eemshaven en past het bedrijf perfect bij de activiteiten van die haven. Meer kan ze er voorlopig niet over kwijt: 'We wachten de definitieve onderhandelingen af'.