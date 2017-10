Jaarmarkt Stadskanaal afgeblazen

De jaarmarkt van Stadskanaal gaat niet door. De markt zou worden gehouden op woensdag 25 oktober. De organisatie heeft er een streep doorgehaald, omdat te weinig marktkooplui zich hebben aangemeld.

'Je hebt toch minimaal veertig kramen nodig om de Europalaan en de Navolaan vol te krijgen. Maar er hebben zich niet meer dan een stuk of twintig aangemeld', zegt Gina Prins, secretaris van de Algemene Handelsvereniging Stadskanaal.

Kermis was al verdwenen

De afgelasting staat niet op zichzelf. Vorig jaar besloot de organisatie al de kermis, die aan de jaarmarkt was verbonden, niet te laten doorgaan. Ook in dit geval was de teruglopende belangstelling - van kermisexploitanten - de reden voor het besluit.

Neerwaartse spiraal

Het is een neerwaartse spiraal, zegt Prins. 'Het gaat in het algemeen slecht met streekjaarmarkten. We zijn niet de enige.' Ze geeft de moed niet op: 'We gaan kijken hoe het hier in de toekomst anders moet.'

Kinderweek gaat wel door

De jaarlijkse kinderweek in winkelcentrum Kanaalpassage, die normaal met de jaarmarkt in Stadskanaal samenvalt, gaat overigens wel door.

