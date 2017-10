Finsterwolde krijgt toch nieuwe sociale huurwoningen

Woningbouwvereniging Acantus laat acht sociale huurwoningen bouwen in Finsterwolde.

Dit heeft de vereniging afgesproken met Dorpsbelangen Finsterwolde en de gemeente Oldambt.

Alleen sloopplannen

De afgelopen jaren waren er alleen sloopplannen voor woningen in de sociale huursector. Voorzitter Frannie Oolders van Dorpsbelangen Finsterwolde is daarom blij: 'We zitten vooral verlegen om levensloopbestendige woningen. Doordat die hier niet meer zijn, trekken ouderen weg.' Ondanks de krimp is er volgens Oolders voldoende vraag naar sociale huurwoningen in Finsterwolde.

Loten

Het is niet duidelijk hoe groot de belangstelling voor de huizen precies is. Oolders: 'Belangstellenden kunnen zich inschrijven en dan wordt er geloot.' Volgens haar is het de bedoeling dat de eerste huizen eind volgend jaar klaar zijn.

