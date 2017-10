Kinderpornoverzamelaar fotografeerde kinderen via de brievenbus

Een 44-jarige man uit Middelstum verzamelde niet alleen grote hoeveelheden kinderporno, hij maakte ook zelf foto's. Via zijn brievenbus fotografeerde hij kleine kinderen die naar de basisschool werden gebracht. Tegen hem wordt anderhalf jaar cel en verplichte behandeling geëist.

De man woont tegenover de school. Ook fotografeerde hij heimelijk kinderen in dierentuinen.

In beeld via Duits onderzoek

Via een Duits onderzoek kwam de verzameling van de man in beeld. Hij werd in juni van dit jaar aangehouden. Op zijn computer stonden ruim 200.000 afbeeldingen met de verboden porno. Hij verzamelde vanaf juli 2015.

De man moet dringend en verplicht worden behandeld, vindt de officier. Zij eist een celstraf van anderhalf jaar, waarvan ruim elf maanden voorwaardelijk. De klinische behandeling mag maximaal drie jaar duren.

Eerder veroordeeld

De man is vaker voor kinderporno veroordeeld. De rechtbank doet op 23 oktober uitspraak.