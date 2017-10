'Wetenschap is dichtbij, spannend en bereikbaar'

Kinderen uit Oost-Groningen in contact brengen met wetenschap en techniek. Dat is de gedachte achter het project 'Studentenbuddy Oost-Groningen' dat maandag van start is gegaan.

'Aan de basis van het project staat een van onze studenten die in Oost-Groningen opgroeide', vertelt Douwe van der Tuin van de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die het project coördineert. Het richt zich op kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool.

'Die oud-student zag in zijn eigen omgeving dat de afstand tot wetenschap relatief groot was. Hij ontwikkelde daarom gastlessen, waarmee hij op zijn oude school liet zien dat wetenschap iets is dat dichtbij, spannend, en bereikbaar is. Omdat zijn lessen een groot succes waren, wilden we zijn initiatief tot een echt project maken, beschikbaar voor meer scholen.'

'Rijke leeromgeving'

Maandag waren de leerlingen van de Eexsterbasisschool in Scheemda te gast in de Linnaeusborg op het Zernike-terrein in Stad. 'We willen onze leerlingen een rijke leeromgeving bieden en ze met wetenschap en techniek in aanraking brengen', verklaart Olga Leeuwerik van de school.

De leerlingen kregen onder meer een rondleiding in het practicum en mochten proefjes doen in het laboratorium.

Hulp gemeente en provincie

De Exsterschool werkt al jaren samen met de RUG, maar nu kunnen ook andere scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) kennismaken met wetenschap.

'Van de gemeente Oldambt en de provincie krijgen we nu de kans dit op te schalen naar alle scholen van SOOOG, daar ben ik heel blij mee', zegt Van der Tuin.