Groningen loost 2000 fietsen in één keer

(Foto: Gemeente Groningen)

Fietsen die rondslingerden in de stad waarvan de eigenaar niet bekend is en fietsen die zijn achtergelaten omdat erop fietsen niet meer lukte. Gemeente Groningen gaat er komende woensdag 2000 van verkopen.Voor twintig euro kunnen kopers een fiets meenemen. Hoe ze dat doen, laat de gemeente in het midden. Feit is wel dat er niet meteen mee kan worden weggefietst. Het zijn opknappers waar he

t een en ander moet worden gerepareerd om er weer mee vooruit te kunnen komen. Opknapfietsen In de reacties op Facebook hebben meerdere mensen niet door dat het om opknapfietsen gaat. Zij tippen elkaar om woensdag bij de gemeente te shoppen, zodat ze zelf geen band hoeven te plakken op hun huidige tweewieler.

Wie interesse heeft, kan woensdag tussen 9.00 en 14.00 uur terecht aan de Travertijnstraat 2.

