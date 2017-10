Groningen loost 2000 fietsen in één keer (update)

Rondslingerende fietsen waarvan de eigenaar onbekend is en barrels die zijn achtergelaten omdat ze vrijwel onbruikbaar zijn. De gemeente Groningen gaat er komende woensdag 2000 van verkopen.

Voor twintig euro kunnen kopers een fiets meenemen. Het zijn opknappertjes waaraan dus het een en ander moet worden gerepareerd. 'Ze zijn net te goed om ze direct in de sloopcontainer te gooien', zegt Arjan-Kees Brinkman van de directie Stadsbeheer. 'Maar als ze woensdag niet worden verkocht, dan verdwijnen ze daar alsnog in.'

Geruimd

Het gaat om fietsen die zijn 'geruimd' uit bepaalde gebieden in de binnenstad, vertelt Brinkman. 'Ze zijn gelabeld door onze medewerkers. Elke dag heeft zijn eigen kleur. Als na twaalf dagen het label nog steeds niet is verbroken, verwijderen we de fiets. En als na verloop van tijd de eigenaar zich nog steeds niet heeft gemeld, gaat de fiets de verkoop in.'

Uitzonderlijk

'Zo'n fietsverkoop vindt meestal twee keer per jaar plaats. Normaal gaat het om enkele honderden stuks per keer. Maar nu zijn het er dus 2000, uitzonderlijk veel. We doen dit omdat ons fietsdepot aan het dichtslibben is.'

Opknapfietsen

In de reacties op Facebook hebben meerdere mensen niet door dat het om opknapfietsen gaat. Zij tippen elkaar om woensdag bij de gemeente te shoppen, zodat ze zelf geen band hoeven te plakken op hun huidige tweewieler.

Wie interesse heeft, kan woensdag tussen 9.00 en 14.00 uur terecht bij het fietsdepot aan de Travertijnstraat (naast het Reitdiep College).

