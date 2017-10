Schouw voor rechtszaak gezonken Frisia: dood door schuld?

Zijn directeur Matthijs van der Ploeg van rederij De Rousant in Zoutkamp en zijn bedrijfsleider verantwoordelijk voor de dood van de driekoppige bemanning van schelpenzuiger HA38 Frisia?

Dit schip verging in december 2010 op de Noordzee, boven Terschelling.

Schouw

Een aantal rechters van de rechtbank in Amsterdam is maandag afgereisd naar onze provincie voor een schouw op een soortgelijk schip. Ze bereiden zich zo voor op de strafzaak, die dient op 23, 24 en 25 oktober.

Decemberstorm

Op 13 december 2010 voer de Frisia ten noorden van Terschelling richting Lauwersoog. Het waaide hard en het schip voer door golven van 1,5 tot 2 meter. Omdat enkele ruimen van het voorschip niet goed afgesloten waren, stroomde water naar binnen. Het schip kwam steeds dieper te liggen.

Van de radar verdwenen

De volgende ochtend nam de schipper van de Frisia contact op met de verkeerspost Brandaris, omdat hij een extra pomp wilde om het water uit het ruim te kunnen halen. Tien minuten later nam hij nogmaals contact op; hij meldde dat hij bang was dat zijn schip zou zinken. Even later werd de communicatie verbroken. Er werd meteen een reddingsoperatie gestart, maar het schip was gekapseisd en van de radar verdwenen.

Zoektocht

De 46-jarige schipper Jan Tuin uit Leens werd levend gevonden, maar hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het lichaam van de 19-jarige matroos Steven van der Broek uit Groningen werd op 17 december in het wrak gevonden door duikers. Het lichaam van stuurman Jannes Lap uit Leens (49) werd gevonden op Terschelling.

Onderzoek en aangifte

Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2012 blijkt dat rederij De Rousant uit Zoutkamp, de eigenaar van de Frisia, nalatig is geweest. Justitie heeft ook onderzoek gedaan en komt tot dezelfde conclusie. De vader van de omgekomen matroos Steven van der Broek heeft aangifte gedaan tegen directeur Matthijs van der Ploeg van De Rousant en zijn bedrijfsleider. Het Openbaar Ministerie legt hen dood door schuld ten laste. De rechtszaak dient nu pas vanwege de complexiteit van het onderzoek.

'Naar eer en geweten'

Van der Ploeg kon zich destijds niet vinden in de kritiek. Volgens hem heeft zijn bedrijf 'naar eer en geweten gehandeld' en heeft een samenloop van omstandigheden tot de dood van de drie bemanningsleden geleid.

Hieronder een video met de laatste communicatie tussen de schipper en de Brandaris:



