Het is weer spinnentijd: feiten en fabels over deze veelgevreesde dieren

Het wordt weer kouder en dus trekken de spinnen onze huizen binnen op zoek naar warmte. Gruwel jij ook van het idee dat die harige achtpotigen in jouw huis rondkruipen? Ton van der made van DoeZoo Insektenwereld in Leens helpt je feiten van fabels te onderscheiden.

1. Er kunnen wel duizend spinnen in één huis zitten.

'Dat klopt', zegt Van der Made. 'Zeker als je een huis met een tuin hebt. Ze komen schuilen tegen de kou. Als ze mazzel hebben, komen ze binnen een partner tegen en bouwen ze een nestje. Het mannetje moet daarbij wel voorzichtig te werk gaan. Als het vrouwtje hem niks vindt, vreet ze hem op.'

2. Als je 's nachts ligt te slapen, kruipt een spin graag in je mond.

'Dat is niet waar', lacht Van der Made. 'Dat is misschien ooit eens bij iemand gebeurd en dat verhaal is opgeblazen.'

3. Spinnen kunnen heel oud worden.

'Sommige soorten wel. Wij hebben hier een vogelspin van 25 jaar', vertelt Van der Made. 'Maar de kleinere spinnen worden vaak niet ouder dan twee of drie jaar. Ze hebben heel veel vijanden.'

4. Als je een spin opzuigt, kruipt hij de stofzuiger weer uit.

'Dat hangt van het type stofzuiger af', legt Van der Made uit. 'Als er zo'n klepje voor de slang zit, dan kan hij nergens meer heen. Maar anders kan hij wel weer naar buiten lopen. Een spin rolt zich op als je hem opzuigt. Hij trekt al zijn pootjes in, waardoor hij minder letsel oploopt.'

5. Spinnen zijn altijd gevaarlijk.

'Nee hoor. We hebben hier in Nederland geen gevaarlijke spinnen. Het zijn juist heel nuttige dieren. Zonder hen zouden we in de zomer helemaal lek worden gestoken door muggen. Ze ruimen enorm veel insecten op', besluit Van der Made.