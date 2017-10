'Ik heb een keer meegemaakt dat ze de hond gingen verstoppen'

Inwoners van Pekela krijgen ergens in de komende twee weken mogelijk Tineke Dijkstra aan de deur. Ze komt kijken of de hondenbelasting wel betaald is. 'Hondeninspecteur, dat klinkt heel gewichtig hè? Ik bel huis-aan-huis aan en als er iemand open doet, vraag ik of ze een hond hebben, of nog steeds een hond hebben.'

'Als er niemand thuis is, gaat er een flyer door de bus. Wie wel een hond heeft, maar hem nog niet heeft aangemeld wordt er even op attent gemaakt. Dan kunnen ze het alsnog doen.' 'Ik vertrouw de mensen' 'Ik heb een keer meegemaakt dat ik merkte dat ze de hond gingen verstoppen. Ik heb alleen maar een brief door de bus gedaan, een boete geven mag de gemeente doen. Normaal gesproken krijg ik alleen maar aardige mensen. Ik vertrouw de mensen op hun gezicht.' In opdracht van de gemeente Dijkstra werkt voor het bedrijf Legitiem en doet het werk in opdracht van de gemeente. Ze belt in heel Noord-Nederland bij mensen aan. 'We vinden het belangrijk dat inwoners van de gemeente Pekela ook daadwerkelijk hondenbelasting betalen en doen daarom een preventieve controle', verklaart Bianca Wever van de gemeente. 'We gaan nu zo'n 1800 adressen bij langs, ongeveer een derde van ons bestand.'