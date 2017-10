Hond bijt vier schapen dood

Een losgebroken hond heeft zondagmorgen in de stad Groningen vier schapen gedood en een ander schaap ernstig verwond. Het incident vond plaats in de wijk Reitdiep. De schapen zijn van Fred Bijma uit Aduard.

'Zondagmorgen om kwart over zeven werd ik wakker gebeld door een buurtbewoner', vertelt Bijma. 'Die vertelde dat een husky achter de schapen had aangezeten. Ik ben meteen gaan kijken en vond vier dode schapen. Een paar lagen er in de sloot. Het gewonde schaap had zijn kop kapot. De andere schapen stonden in een hoek van het land en leken flink geschrokken.'

'De deur stond open'

'Ik ben gaan kijken bij de woning van de eigenaar van de hond. De deur stond open, maar er was niemand thuis. Ik vermoed dat de eignaar op zoek was naar zijn hond. Later toen de politie er bij was heb ik nog met hem gesproken, maar de hond heb ik niet gezien.'

Schadevergoeding

Volgens Bijma wordt onderzocht wat er nu met de hond moet gaan gebeuren. 'Ik wacht het wel af. De schade wordt in ieder geval vergoed.'