Van der Valk bouwt groot zonnepark bij Zuidbroek

Van der Valk in Zuidbroek wil een 30 hectare groot zonnepark aanleggen naast het hotel aan de A7. Het park moet voldoende stroom opleveren voor 11.000 huishoudens.

Eind 2018

De hotelketen ontwikkelt het zonnepark is samenwerking energiebedrijf Scholt Enegery Control. Voor het park is subsidie aangevraagd. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2018 van start gaat.

FC Groningen

De grond waarop het park gebouwd wordt is eigendom van Van van der Valk. Ruim tien jaar geleden bestond het plan om er een trainingscomplex van FC Groningen te bouwen, maar dat plan ketste uiteindelijk af.

Informatiecentrum

Volgens Van der Valk wordt het park landschappelijk ingepast. In het hotel Zuidbroek wordt tijdens de bouw een informatiecentrum ingericht en er worden rondleidingen georganiseerd op het zonnepark.

Positief

De gemeente Menterwolde staat positief tegenover de ontwikkeling van het park, zegt Van der Valk.

