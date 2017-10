NOM mag meer risico's nemen bij ondersteunen bedrijfsleven

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) krijgt van het ministerie van Economische Zaken meer ruimte om risico's te nemen bij het ondersteunen van bedrijven.

Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen het ministerie en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de vier aandeelhouders van de NOM.

'Meer slagkracht'

'Voorheen was het lastig voor de NOM om risicodragende projecten te financieren om het noordelijk bedrijfsleven op weg te helpen', stelt gedeputeerde Patrick Brouns namens de provincie Groningen. 'Daardoor was het voor ons lastiger om kansrijke projecten op weg te helpen. Nu heeft de NOM meer slagkracht en kan het meer doen.'

Budget is verdubbeld

Door het feit dat de NOM meer ruimte krijgt van EZ kan het budget worden opgehoogd van 2,5 miljoen naar vijf miljoen euro. Dit is de maatregel naast het verruimen van de risico's.

Volgens Brouns past de maatregel in de wens van de drie noordelijke provincies om meer zeggenschap te krijgen over het fonds voor het bedrijfsleven. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kochten in 2015 ruim vijftig procent van de aandelen van de NOM van het ministerie.

