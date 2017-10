Jasmeet met familie uitgezet naar Afghanistan

(Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De familie Sing Kalsa uit Delfzijl is maandag op het vliegtuig gezet richting Afghanistan. De familie had een verzoek bij de rechter ingediend om in Nederland te blijven, maar dat verzoek is niet gehonoreerd. Het gezin was uitgeprocedeerd en moest daarom het land uit.

Dit tot groot verdriet van voetbalverenging Farmsum, waar de 13-jarige Jasmeet speelde. Ook op het Eemsdelta College in Delfzijl is verslagen gereageerd. De familie hangt het geloof van de Sikhs aan en voor deze bevolkingsgroep is het niet veilig in Afghanistan. Actie Op het Eemsdelta College zit nog een 13-jarige jongen, die ook met zijn familie dreigt te worden uitgezet naar Afghanistan. De school wil er alles aan doen om er voor te zorgen dat deze leerling in Nederland mag blijven. Lees ook:

