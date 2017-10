Donar speelt Europees duel definitief in Leek

(Foto: donar.nl)

Donar speelt de eerste thuiswedstrijd in de poulefase van de FIBA Europe Cup definitief in Leek. De wedstrijd wordt gespeeld op woensdagavond 18 oktober. De tegenstander is nog niet bekend. Dat wordt Parma uit Rusland of het Franse Le Portel.Donar kan op 18 oktober niet in de 'eigen' hal van MartiniPlaza terecht. Dat was al snel duidelijk, maar de zoektocht naar een andere speelrui



mte duurde even. Almere Het leek er even op dat er naar Almere moest worden uitgeweken, maar dankzij de inzet van burgemeester Hoekstra van Leek en de gemeente Leek kan de wedstrijd in de Topsporthal worden gespeeld. Inmiddels is ook de FIBA akkoord en staat het sein op groen.

Het speelschema voor de komende Europese wedstrijden van Donar ziet er als volgt uit: 18 oktober: Donar – Le Portel / Parma (Leek)

25 oktober: Bosna – Donar (Sarajevo)

1 november: Antwerpen – Donar

8 november: Parma / Le Portel – Donar

15 november: Donar – Bosna

6 december Donar – Antwerpen

Lees ook:

- Donar speelt Europese wedstrijd 'voor 99 procent zeker' in Leek

- Donar bekijkt wedstrijdmogelijkheid in Topsporthal Leek