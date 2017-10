Ronald doet boodschappen in Bad Nieuweschans

(Foto: RTV Noord)

Het aankomende regeerakkoord leidt tot ergernis in de grensstreek. Het nieuwe kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van zes naar negen procent en dat is tegen het zere been van veel ondernemers.

Supermarkteigenaar Bert Stuut in Bad Nieuwschans zegt dat zeventig procent van zijn klanten uit Duitsland komt. 'Bepaalde producten zijn voor hen hier goedkoper.' Daarom heeft hij zelfs zijn assortiment aangepast. Maar wat als de 'goedkope Nederlandse' producten duurder worden? Komen de Duitsers dan nog wel? Ondernemers in de grensstreek voelen zich in elk geval 'gepakt' en Ronald ging daarom boodschappen doen in Bad Nieuweschans.