Nachtelijke inbraak bij dagbesteding: 'Ze moeten hier eerder zijn geweest'

In het holst van de nacht sloegen dieven hun slag bij dagbesteding Buitenhof in Stad. 'Ik heb een paar piep-woordjes in de mond', beschrijft André Hekstra zijn woede.

'Ik kreeg zondagmiddag een telefoontje van een collega van mij dat een hek een beetje raar stond', vertelt Hekstra, die begeleider is bij de dagbesteding achter het Stadspark.

Het gesloopte hek. Foto: eigen foto



'Er was veel weg'

De collega maakte een rondje over het terrein. En had slecht nieuws. 'Toen bleek dat er veel weg was. Onder andere een aanhanger die we heel veel gebruiken voor het verhuizen van mensen en het wegbrengen van hout.'

Klusbus

Zo'n 25 mensen die gebruik maken van de dagbesteding zijn de dupe, net als de klanten van de Klusbus. 'Het gaat ons om de deelnemers. Die kunnen niet meer aan het werk. We moeten ook mensen teleurstellen waar we nu niet heen kunnen om te klussen.'

Het vinden van een nieuwe kar heeft nu dan ook prioriteit voor Hekstra. Zodat de deelnemers weer aan de slag kunnen.

Auto met gedimde lichten

Ondertussen is er nog geen spoor van de daders. Omwonenden hebben omstreeks 2 uur 's nachts wel een auto met gedimde lichten en een aanhanger gezien en gehoord. Niemand sloeg echter alarm.

'Het moeten bijna wel mensen zijn die hier eerder zijn geweest', vermoedt Hekstra. 'Anders ga je hier niet zomaar naartoe. De deur van de schuur is normaal gesproken dicht, maar stond open toen we hier aankwamen.'

De opengebroken schuur. Foto: eigen foto



'Tot zaterdag stond in de schuur een hakselaar, een kloofmachine en een aggregaat. We denken dat ze de karren die we hier hadden staan hebben gebruikt om deze te stelen.'