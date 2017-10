Noord Vandaag: Wordt Groningen dè wietprovincie?

Het nieuwe kabinet wil een proef met gereguleerde wietteelt in een aantal gemeenten. Coffeeshops in die gemeenten worden bevoorraad door telers die onder toezicht staan. Die proef moet in de provincie Groningen plaatsvinden. Dat - en meer -in Noord Vandaag.

- Een Europese primeur voor Groningen Airport Eelde. Er mogen straks drones landen en opstijgen van het vliegveld. Dat heeft ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten. (01.00)

- Wordt de provincie Groningen de wiet-provincie van ons land? Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is voorstander van gereguleerde wietteelt en wil wel meewerken aan de proef. Ook in andere Groninger gemeenten is positief gereageerd op het plan. (05.00)

- Ook uit het uitgelekte regeerakkoord komt de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. En daar zijn ze in de grensstreek niet blij mee. Ronald deed boodschappen in Bad Nieuweschans. (10.00)

-Er wordt in Groningen momenteel gewerkt aan twee nieuwe kinderboeken met verhalen over het ziekenhuis. Het bijzondere is dat kinderen van verschillende basisscholen een bijdrage leveren. De boeken worden gepresenteerd bij de opening van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda (12.00)

- De Groningse singer-songwriter Kira Dekker gaat deelnemen aan de The Voice. 'Een nieuwe uitdaging, maar tegelijk ook een risico', zegt ze.

