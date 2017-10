Flevoland krijgt voorkeur boven Groningen bij testen hyperloop

(Foto: HARDT GLOBAL MOBILITY)

Er zijn volop mogelijkheden voor een testtraject van een hyperloop in ons land. Dat heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) de Tweede Kamer laten weten. Maar of zo'n testbaan in Groningen komt, is nog maar de vraag. Onderzoekers van onder meer TNO geven de voorkeur aan een testtracé in Flevoland.

De hyperloop moet in de toekomst reizigers en goederen met een snelheid tot 1200 kilometer per uur door een vacuümbuis vervoeren, als een soort buizenpost. Het idee voor deze nieuwe transportvorm komt van Elon Musk, de man achter betalingsdienst PayPal en autofabrikant Tesla.

Plannenmakers Nederlandse plannenmakers zouden de supersnelle vacuümtrein willen aanleggen tussen Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem en Lelystad. Maar ook het traject Schiphol-Lelystad-Groningen wordt genoemd als mogelijk traject voor een hyperloop. Een onder meer door TNO opgesteld rapport schetst een positief beeld over de maatschappelijke en economische waarde van de hyperloop. De onderzoekers stellen daarom voor een testtraject van in totaal drie kilometer aan te leggen. Zowel het Nederlandse bedrijf Hardt als het Amerikaanse Hyperloop One hebben hiervoor plannen. Drie Groningse trajecten onderzocht De onderzoekers hebben twintig mogelijke testtracés onderzocht, waarvan drie in onze provincie: in Veendam, Oost-Groningen (Beerta) en West-Groningen (Westerkwartier). Van de Groningse locaties heeft de laatste veruit de beste papieren, onder meer omdat dit traject later onderdeel zou kunnen zijn van een verbinding tussen Schiphol, Lelystad en Groningen. Flevoland heeft beste papieren De onderzoekers achten een testtracé bij Vogelweg in Flevoland uiteindelijk echter het meest kansrijk. Dit omdat een testbaan daar, vergeleken met Groningen, minder onzekerheden oproept op het gebied van milieu, planning en procedures met landeigenaren. Daarnaast constateren de onderzoekers dat Vogelweg centraler ligt, tussen Schiphol en Lelystad Airport, en dat er een aantal belangrijke onderzoeksinstituten in de buurt zijn. Verder vinden ze het een voordeel dat een nieuw windpark bij Zeewolde een testbaan in Flevoland van groene energie kan voorzien. Als nadeel wordt wel genoemd dat de bodemgesteldheid in Vogelweg niet ideaal is. Lees ook: - ChristenUnie: test Hyperloop-trein tussen Groningen en Drachten

