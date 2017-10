Robben stopt als international (update)

Arjen Robben komt niet meer uit voor het Nederlands elftal. Dat maakte hij dinsdagavond bekend na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden.

Voorafgaand aan de wedstrijd was al een voorbode te zien. Robben liet een traantje. Daarna gaf hij zijn afscheid nog extra glans met twee goals. Het waren de enige doelpunten in de wedstrijd.



Man van glas

De speler van Bayern München (33) loopt het WK in Rusland mis met het Nederlands elftal, waarvoor hij op 30 april 2003 zijn debuut maakte onder bondscoach Dick Advocaat in de oefeninterland met Portugal.

'De man van glas heeft het best lang volgehouden', zei Robben na afloop van de wedstrijd met een lach, verwijzend naar de bijnaam die hij kreeg vanwege zijn vele blessures. 'Ik heb hier lang over nagedacht. Een hele tijd terug heb ik al overwogen te stoppen, maar toen ben ik toch doorgegaan.'

Keuzes maken

'Ik ben nu 33 jaar, bij het volgende EK ben ik 36. Ik speel bij een topclub in Europa, dan moet je keuzes maken. Ik ga me nu vol concentreren op mijn club. Dit is een goed moment om het stokje over te geven', vervolgt Robben.

De WK's in 2010 en 2014 zijn de mooiste herinneringen van Robben. 'We waren een hechte groep, een hecht team. Daar heb ik echt van genoten. Veertien jaar in Oranje is een lange tijd, het was mooi.'



WK-finale 2010

Robben zal altijd herinnerd worden aan zijn grote kans in de WK-finale van 2010 tegen Spanje. Hij schoot de bal toen op de teen van doelman Iker Casillas. In de verlenging moest Oranje buigen voor de Spanjaarden (0-1).

Vier jaar daarna excelleerde Robben op het WK in Brazilië. Hij ontving de Bronzen Bal, omdat de smaakmaker van Oranje volgens de FIFA na Lionel Messi en Thomas Müller de beste speler van het toernooi was.

Cirkel is rond

Onder Advocaat speelde hij dinsdag dus ook zijn laatste wedstrijd in Oranje. Hij speelde 96 interlands en scoorde hierin 37 keer.

