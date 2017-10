Remise voor Wouter Wolff op WK dammen

(Foto: ANP)

De derde ronde in de finale van de WK dammen in Tallinn in Estland heeft maandag louter remises opgeleverd. Wouter Wolff uit Groningenspeelde met wit remise tegen Ivoriaan N'cho Joel Atse.

Wolff staat derde met drie punten. Atse gaat samen met de Rus Alexander Schwarzman aan kop met vier punten. In de finale worden elf ronden afgewerkt. De winnaar, die uiterlijk zondag bekend is, speelt in 2018 een tweekamp tegen de uittredende wereldkampioen Roel Boomstra uit Groningen. Hij wist zich eerder in Tallinn niet te plaatsen voor de finaleronde.