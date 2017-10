Vol verwachting klopt het Gronings hart: komt het nieuwe kabinet over de brug?

Als het nieuwe kabinet dinsdag in het regeerakkoord niet over de brug komt, blijven de problemen in rond de gaswinning in Groningen onverminderd groot.

Dat zegt hoogleraar bestuursrecht Hermen Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed die uitspraak maandagavond tijdens een druk bezochte juridische bijeenkomst van het Groninger Gasberaad in Appingedam.

De hoogleraar vindt dat hoe ook de nieuwe regering een deel van de schade-afwikkeling voor haar rekening moet nemen.

Grote zorg

'Maar of dat ook gebeurt? Ik heb daar grote zorg over. Ik heb daar geen goed gevoel over.'

Het kabinet presenteert dinsdag aan het begin van de middag het regeerakkoord. Afgezien van de vraag wat er met de gaskraan gaat gebeuren, is volgens de hoogleraar vooral van belang of de staat zich ruimhartig gaat opstellen.'

Schadeprotocol

'Als dat niet gebeurt, is ook een nieuw schadeprotocol gedoemd te mislukken. Mooi dat de NAM uit het systeem is, maar dan moet de staat wel bereid zijn die rol over te nemen .'

Er wordt al ruim een half jaar vruchteloos onderhandeld over een nieuwe schaderegeling. Volgens Suzan Top van het Groninger Gasberaad zit dat vooral vast op de halsstarrige houding van het ministerie van Economische Zaken.

Heel ingewikkeld

'In de kern deugt dit niet. De NAM moet het deel betalen waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Maar de rest moet van de staat komen. Als dat niet in het regeerakkoord wordt opgenomen, wordt het allemaal wel heel ingewikkeld', verzucht Top.

En het onlangs gestopte boegbeeld Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB): 'We vechten al tijden tegen de bierkaai. Dinsdag wordt duidelijk welke bierkaai heeft gewonnen.'

