'Een hoop gebabbel' in Zuidbroek. (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Synergon verdwijnt en de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet komt ervoor in de plaats. Raadsleden uit Oldambt, Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde laten zich maandagavond informeren.

De lepeltjes schrapen door de koffiekopjes, spreker Anton Revenboer licht toe wat de organisatie die Synergon gaat overvleugelen gaat doen.

Akkoord van Westerlee

Zo'n 40 raads- en commissieleden uit Oldambt, Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde horen het allemaal aan. Niet voor het eerst worden ze bijgepraat over het dossier 'Akkoord van Westerlee', dat vuistdikke dossier waar ze de afgelopen jaren al zoveel over mochten praten in hun eigen gemeenteraden.

'Een moetje'

Deze avond voelt voor hen als een moetje. 'Het is weer een hoop gebabbel vanavond', verzucht SP-fractievoorzitter Pim Siegers uit Pekela. Als grootste Pekelder partij had hij het graag anders gezien, maar door de noodkreet uit Oost-Groningen en de gelden van staatssecretaris Jetta Klijnsma ontstond er 'nieuw perspectief': werkbedrijf Oost-Groningen.

Wat dat perspectief is, vraagt hij zich af. 'Het valt me op dat er veel gesproken wordt vanuit de gedachte van de werkgever. Dat vind ik toch zorgwekkend. Van marktdenken is Nederland niet veel beter geworden.'

'Ei van Columbus? Dat kan zomaar'

Gert Jan Bolt, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Oldambt, ziet het zonniger in. Het afbouwen van Synergon, met honderden werknemers met een SW-status een grote kostenpost voor de deelnemende gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela, denkt dat het optuigen van een nieuw werkbedrijf juist goed kan zijn.

'Ik vind het jammer dat we het niet Oost-Groningen breed doen, maar het is goed dat dit gebeurt. Of dit het Ei van Columbus is? Dat kan zomaar!'

José Molle van de Bellingwedder Partij van de Arbeid moet dat nog zien. Ze heeft nog wel zorgen. Het nieuwe werkbedrijf Oost-Groningen gaat niet alleen de SW'ers mogelijk detacheren, ook worden de Trainings- en Diagnosecentra en de Sociale Diensten van de gemeente hierin ondergebracht. De begeleiding van mensen in de bijstand is voor haar onduidelijk.

'Het zijn toch de mensen in de bijstand, dat zijn de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, en daar zie ik in het rapport over dit werkbedrijf weinig oplossingen voor. Die oplossingen zou ik nog graag willen zien.'