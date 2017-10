Universiteitsraad beslist alsnog op eigen houtje over Chinese RUG-campus

Er komt toch geen referendum over de plannen voor een Chinese campus van de Rijksuniversiteit Groningen.

De universiteitsraad overwoog alle medewerkers en studenten naar hun mening over de Chinaplannen te vragen, maar ziet teveel bezwaren.

Wat te doen met de uitslag?

Zo is het volgens de fractievoorzitters te lastig goede vragen te formuleren. Ook was het de vraag wat ze met de uitslag zouden doen, bijvoorbeeld als er geen duidelijke meerderheid voor of tegen zou uitkomen. Daarom komt het referendum er niet.

Het laatste woord

De universiteitsraad, met daarin partijen die de studenten en medewerkers vertegenwoordigen, heeft het laatste woord over wel of geen campus in China.

Eind augustus bleek er in de raad geen meerderheid te zijn, waarna het bestuur van de universiteit de plannen nog voor de stemming introk. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe aanvraag die nog deze maand op de agenda van de universiteitsraad moet komen.

Bezwaren

De bezwaren van de tegenstanders zijn deels principieel en deels gericht op de aanvraag zoals die er lag. Die zou te slecht zijn onderbouwd, waardoor niet duidelijk was of de universiteit wel baat heeft bij een campus in China.

De RUG werkt voor de Chinese campus samen met de China Agricultural University uit Beijing. Het studiejaar 2018/2019 moet het eerste jaar van de nieuwe campus worden, waarin de Groninger universiteit dan alleen een rol speelt in het verbeteren van het Engels van studenten.

Internationale status

Het jaar daarna moeten studenten in Yantai kunnen beginnen aan de bachelor-opleidingen van de RUG. De universiteit wil met de Chinese campus in China de internationele status uitbouwen om zo topstudenten, topwetenschappers en onderzoeksopdrachten aan te trekken.

