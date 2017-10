Rondje Groningen: Verruilt de Sint zijn paard voor een camper?

Elke dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Scooby-Doo als mascotte van Groningen?

1) Daar is ie weer

En wéér gesnapt! Spotten we Zwarte Piet gisteren al in de manage van Veendam; vandaag duikt ie op in een advertentie voor een bijzondere tot camper omgebouwde auto in Groningen.

2) Sprong in de vijver

Opvallend berichtje van de politie, over iets dat vorige week al gebeurde: de politie probeerde een verdachte op het Wielewaalplein klem te rijden, beschadigde de eigen auto, zag de man over de motorkap springen en toen het water in duiken.

3) Tegen de vlakte

Inmiddels een bekend beeld: er wordt weer wordt er een huis gesloopt in het aardbevingsgebied. In Loppersum in dit geval. #sloopdag

4) Strip vol... Groningse helden?

Vanaf donderdag is er een nieuwe strip op de Grote Markt te bewonderen, getekend door Jan-Willem Spakman. In de strip introduceert hij het Forum als nieuweling in de stad. Met iconische Groningse bekendheden, zoals de mascotte van Donar, het Peerd van Ome Loeks en euh... Scooby-Doo en Spider-Man?

5) Natuurspeelplaats krijgt vorm

Er wordt volop gewerkt aan de aanleg van een natuurspeelplaats achter Zeehondencentrum Pieterburen. De contouren van dit mini-Waddenlandschap, dat straks voor iedereen te bezoeken is, worden steeds beter zichtbaar.

6) Spelletjeswinkel viert jubileum

Fans van bord- en kaartspellen in Groningen kunnen hem bijna niet anders dan kennen: de Wirwar in de Oude Kijk in 't Jatstraat. 25 Jaar bestaat ie alweer, meldt OOG TV.

7) Pluim voor de Eikenlaan

Zo! Na alle kritiek over het voorrangsfietspad bij de Eikenlaan nu een dikke pluim voor fietsstad Groningen. 'Wethouder Paul de Rook wéét hoe hij een fietsstad maakt.'

Daar denkt de Stadspartij echter anders over.

8) Van blond lachebekje tot sterspeler

Op dit moment speelt Oranje tegen Zweden. Is dit de laatste interland van Arjen Robben? Dat hij uiteindelijk 96 interlands zou gaan spelen, had-ie als E-pupil vast nog niet durven dromen.

9) Bibberen in de bieb

Volgens de Ukrant klagen veel studenten dat de temperatuur in de Universiteitsbibliotheek in Groningen te laag is. Studenten nemen een extra trui of zelfs een deken mee. Het IT-center van de RUG heeft een andere oplossing...

10) Wát zit er in je handtas?

Behalve Ronald in Noord Vandaag doorzocht ook onze radioverslaggever Jetta Post en tasje op de Dag van de Handtas. Maar waarom zit die onderbroek erin?

