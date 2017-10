Gemeente verleent scheepswerf Pattje nieuwe vergunning

De soap rondom scheepswerf Pattje aan het Winschoterdiep bij Waterhuizen lijkt voorbij. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft de eigenaar een nieuwe vergunning verleend.

'Als een bedrijf komt en die wil iets doen, dan toetsen we op de wet', legt wethouder José van Schie uit. 'En als men aan de eisen voldoet en het bestemmingsplan past, dan kan een bedrijf zijn activiteiten uitvoeren.'

Uitgebreide gesprekken

'We hebben heel goed gekeken of het kan en hebben veel met de ondernemer gesproken. Onze conclusie is dat het kan.'

Klachten

De werf werd vorig jaar nog met sluiting bedreigd na aanhoudende klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Met de eigenaar is nu nadrukkelijk afgesproken dat de relatie met omwonenden goed moet zijn, zegt Van Schie.

'We gaan naar een normale situatie'

'Er is geen aanleiding om het toezicht op zo'n intensieve manier te doen, zoals we dat het afgelopen jaar hebben gedaan. We houden het wel in de gaten, maar gaan naar een normale situatie van toezicht houden toe.'

