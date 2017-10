Treinverkeer Loppersum-Delfzijl hervat: 'Maar het is wachten op het eerste serieuze ongeluk'

Omdat een vrachtwagen klem kwam te zitten bij de spoorwegovergang in Loppersum was er dinsdagmorgen enkele uren geen treinverkeer mogelijk.

De aanleiding van het gestremde treinverkeer is inmiddels een welbekend probleem in Loppersum en omstreken. Erwin Swaagman, raadslid van Loppersum Vooruit, ziet de problematiek al langere tijd met afgrijzen aan. 'Op deze manier is het wachten op het eerste serieuze ongeluk', stelt hij.

Secondenwerk

Tussen de aankomst en het vertrek van de treinen gaan de spoorbomen kort open. Vaak is het slechts secondenwerk. Swaagman: ´En daar had de vrachtwagenchauffeur vanmorgen ook last van. Toen de spoorbomen omhoog gingen, trok hij op, maar gingen de spoorbomen vlak daarna alweer omlaag. Daardoor kwam de vrachtwagen klem te zitten.'

Oplossingen

Swaagman heeft inmiddels diverse oplossingen aangedragen bij ProRail om het onveilige gedrag van de spoorbomen in de toekomst te voorkomen. 'Laat de bomen desnoods helemaal dicht, maar ook dat is blijkbaar niet mogelijk. De bal voor een veilige oplossing ligt nu bij ProRail', vindt hij.

Het treinverkeer tussen Loppersum en Delfzijl is inmiddels weer hervat.

Lees ook:

- Loppersum Vooruit komt in actie tegen spoorwegovergang

- 'Moet het hier net als in Winsum een keer verschrikkelijk mis gaan?'

- Loppersum Vooruit maakt zich ernstige zorgen over Lopster spoor