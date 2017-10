Provincie blijft vergoedingen voorlopig in SP-kas storten

Gedeputeerde Eikenaar (Foto: RTV Noord)

De provincie blijft de vergoedingen van acht SP-Statenleden en gedeputeerde Eelco Eikenaar vooralsnog gewoon in de partijkas te storten. Dat staat in een brief aan Provinciale Staten.

Demissionair-minister Ronald Plasterk (PvdA) adviseert samen met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de betalingen niet meer aan de SP te doen, maar aan de politici zelf. Wie vervolgens de partijkas wil spekken, moet dat zelf doen. Rechtszaak Aanleiding voor het advies van Plasterk is een vonnis van de rechter over de situatie in de gemeente Noordoostpolder. Daar eiste de SP dat de vergoedingen direct naar de rekening van de landelijke SP worden gestuurd. Het gemeentebestuur weigerde dat en betaalde aan de raadsleden zelf. De lokale SP-fractievoorzitter spande daarop een rechtszaak aan, maar verloor. Binnen de Socialistische Partij geldt een afdrachtsregeling. Het idee hierachter is dat een SP-bestuurder, raadslid, Statenlid of Kamerlid zijn functie niet uitoefent voor het geld, maar voor de algemene zaak. Bestuurders krijgen een modaal salaris weer terug van de SP, raadsleden krijgen volgens het blad Binnenlands Bestuur maar een kwart van hun raadsvergoeding terug. De rest gaat naar de partij zelf. Duurder Wie in de partijkas van de SP laat storten en er maar een deel van terugkrijgt, kan het deel dat bij de partij blijft hangen wel aftrekken van de belasting. SP-bestuurders en politici verdienen dus het minst, maar zijn voor het de samenleving wel duurder dan andere politici. Volgens de provincie roept de brief van Plasterk nog vragen op die vooralsnog onbeantwoord blijven. 'Het is daarom te vroeg om conclusies te verbinden aan de brief', schrijft de provincie, die de vergoedingen dus blijft overmaken op het SP-rekeningnummer.