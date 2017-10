Treant Zorggroep krijgt twee artsen in het bestuur

(Foto: Dennis Venema)

De Treant Zorggroep, waaronder ziekenhuis Refaja in Stadskanaal valt, voert een nieuw bestuursmodel in. Er komen onder meer twee artsen als parttime-bestuurder. De ondernemingsraad verzette zich daar aanvankelijk tegen, maar trok vorige week een aangekondigde rechtszaak in.

'Met deze stap keert de bestuurlijke rust bij Treant weer terug', denkt Coba Anninga, waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht. 'En dat is ook nodig, er is werk aan de winkel. Met een voltallige Raad van Bestuur met daarin twee dokters die bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen kan Treant weer bouwen aan de toekomst.' Twee artsen Chirurg Marco Dam en anesthesioloog David Post zijn de twee beoogde arts-bestuurders.

De sollicitatieprocedure met de twee wordt de komende weken afgerond, meldt Treant. Zodra hun benoeming definitief is, vormen zij samen met Carla van de Wiel (voorzitter) en Erik Laarhoven (tijdelijk financieel bestuurder) de Raad van Bestuur van Treant. Lees ook: - OR Treant blaast rechtsgang af

- VVD pleit voor artsen in bestuur Treant

- 'Personeel pakt biezen door trammelant bij Treant'