'Leraar van het Jaar' feestelijk onthaald: 'Ik krijg er bijna een rood hoofd van'

Het was dinsdagmorgen smullen geblazen op het Eemsdeltacollege in Siddeburen. Lerares Nederlands Didy Pijpker ging rond met 225 gebakjes, om te vieren dat ze afgelopen weekend werd uitgeroepen tot 'Leraar van het Jaar'.

'Ik ben dankzij mijn collega's en de leerlingen uitgekozen, dus dan moet je trakteren. Het is feest!'

'Je begrijpt meestal direct wat ze uitlegt'

Pijpker werd op het lerarencongres in Amersfoort verkozen tot 'Leraar van het Jaar' in het voortgezet onderwijs. Haar leerlingen snappen dat wel. 'Je begrijpt meestal direct wat ze uitlegt', zegt een leerling van klas 2C, waar Pijpker net is binnengestapt met de gebakjes.

'Ik krijg er bijna een rood hoofd van', reageert Pijpker. 'Natuurlijk zijn ze ook wel eens boos op mij, maar dat hoort er gewoon bij.'

Erehaag op het plein

Voordat ze rondging met gebak, werd Pijpker met een erehaag op het schoolplein ontvangen. 'En daar mocht ik doorheen, dat was heel leuk. Er was zelfs een rode loper voor mij uitgerold. Daarna verzamelden de leerlingen zich in de kantine, waar ik ze nog even heb toegesproken en bedankt. Toen de schoolbel ging, begonnen de lessen gewoon weer.'

