Lopend Vuur: Ik heb vertrouwen in het nieuwe kabinet

Na ruim 200 dagen van onderhandelen zijn ze eruit. Dinsdagmiddag presenteert de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het concept-regeerakkoord.

Binnenkort wordt duidelijk uit welke ministers en staatssecretarissen het kabinet zal bestaan. Veel plannen uit het regeerakkoord lekten de afgelopen weken al uit. Onder andere RTL Nieuws maakte er een beknopt overzicht van.



Vertrouwen

Het motto van het aanstaande kabinet is 'Vertrouwen in de toekomst'. Vind jij dat Rutte III is wat Nederland nodig heeft?



