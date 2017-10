Provincie hoopt op meer Europees geld voor Wunderline

De provincie lobbyt deze dagen volop in Brussel om aanspraak te maken op meer Europees geld voor de Wunderline. Dat is de treinverbinding die Groningen en Bremen met elkaar moet verbinden.

Geld voor realisatie

Voor de onderzoeksfase heeft de provincie al 7,7 miljoen euro van de Europese Commissie gekregen. 'Het zou mooi zijn als we nu ook middelen kunnen krijgen voor de realisatie', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

'Het doel van dit gesprek is: zorgen dat de Europarlementariërs kennis hebben van het project en om te kijken hoe we die Europese programma's in kunnen zetten om dit project te realiseren.'

Dé verbinding

Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) is positief. 'De Wunderline moet dé verbinding worden tussen Groningen en Bremen', zegt hij. 'We hebben er al vaak over gesproken. De samenwerking gaat goed, maar de grensoverschrijdende belemmeringen tussen Groningen en Nedersaksen zijn nog wel te groot.'

Brussel als smeermiddel

Volgens Van de Camp is het daarom goed dat 'Brussel' betrokken wordt in het project, niet alleen voor het geld. 'Wij kunnen ook eens met Den Haag praten als ze dwars liggen, of met de Duitse regering. Je kunt Brussel als smeermiddel gebruiken.'

De komende jaren zijn er verschillende momenten waarop er geld voor de regio wordt verdeeld. De provincie hoopt in ieder geval voor 2020 duidelijkheid te krijgen van de Europese Commissie.

Lees ook:

- Bodem te zwak voor snelle trein naar Duitsland

- Nieuwe Friesenbrücke komt drie jaar later, maar wel zoals Groningen hem wil

- Demonstranten willen geen nieuwe spoorbrug bij Weener