Bewoners niet verrast door sloop van 46 woningen

'Het hing al een tijdje in de lucht, dus het kwam niet als een verrassing.' Dat zegt voorzitter Martin Franken van huurdersvereniging De Mare over de sloop van alle 46 huurwoningen aan de Emmastraat in Appingedam.

De huizen zijn verouderd en de meeste hebben aardbevingsschade. Voor Woongroep Marenland is het goedkoper om nieuw te bouwen dan om de woningen te renoveren en te versterken. Minder huizen terug Er worden niet precies 46 woningen teruggebouwd. 'Bewoners kunnen in keukentafelgesprekken aangeven of ze terug willen naar de Emmastraat', vertelt Franken. 'Sommige huurders hadden tijdelijke contracten. Ze wisten dus al bij het tekenen van dat contract dat ze hier weer weg moesten.' Logeerwoningen De verwachting is dat de sloop en herbouw ongeveer een jaar gaan duren. 'Bewoners kunnen in die periode terecht in 'logeerwoningen', die gebouwd zijn op de locatie waar eerder de scholen Iemekörf en Triangel stonden. Hun inboedel wordt door een verhuisbedrijf naar een opslagruimte gebracht', zegt Franken. 'Marenland heeft ook woningen gereserveerd voor mensen met speciale behoeften. Je kunt dan denken aan gehandicapten, mensen met huisdieren of stevige rokers.' Wanneer de sloop precies gaat beginnen, is nog niet duidelijk.

