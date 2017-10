Bewoners niet verrast door sloop van 46 woningen (update)

'Het hing al een tijdje in de lucht, dus het kwam niet als een verrassing.' Dat zegt voorzitter Martin Franken van huurdersvereniging De Mare over de sloop van alle 46 huurwoningen aan de Emmastraat in Appingedam.

De huizen zijn verouderd en de meeste hebben aardbevingsschade. Voor Woongroep Marenland is het goedkoper om nieuw te bouwen dan om de woningen te renoveren en te versterken.

Terugbouwen

Woongroep Marenland wil 46 woningen weer terugbouwen. Maar dat staat nog niet vast. 'Het is onze insteek, maar werken nog aan de plannen. Die willen we sámen met bewoners uitwerken', zegt Gerke Brouwer, directeur van Woongroep Marenland.

Dat is voor Marenland een 'leerpunt' van de versterkingsoperatie. 'Het is belangrijk dat de bewoners centraal staan. Dat deden we bij de versterkingen te weinig. Daarom betrekken we bewoners bij deze plannen', zegt Brouwer.

Keukentafelgesprekken

'Bewoners kunnen in keukentafelgesprekken aangeven of ze terug willen naar de Emmastraat', vertelt voorzitter Franken van de huurdersvereniging. 'Sommige huurders hadden tijdelijke contracten. Ze wisten dus al bij het tekenen van dat contract dat ze hier weer weg moesten.'

Logeerwoningen

De verwachting is dat de sloop en herbouw ongeveer een jaar gaan duren. 'Bewoners kunnen in die periode terecht in 'wisselwoningen'. Die woningen moet nog worden gebouwd. Daarnaast mogen bewoners ook 'doorverhuizen' naar woningen van het nieuwbouwproject in de Klaas Bosstraat in Appingedam.

De sloop begint na de zomer van 2018.

Meer plekken

In Appingedam worden op meerdere plekken woningen gesloopt en versterkt in verband met aardbevingsschade. Dat zorgt op verschillende plekken voor ophef:

