'Kolencentrales moeten voor 2030 dicht'

De komende kabinetsperiode gaat er ten minste één kolencentrale dicht. De rest van de centrales in ons land moet voor 2030 worden gesloten. Dat zou betekenen dat de kolencentrale van RWE in de Eemshaven ook dicht gaat.

Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. Het besluit is een onderdeel van het regeerakkoord dat dinsdagmiddag wordt gepresenteerd.

De kolencentrale in de Eemshaven is een van de grootste van het land, met een vermogen van 1600 megawatt. Daarmee kunnen 2,5 miljoen huishoudens van stroom voorzien worden. RWE wil overigens al af van steenkool in de Eemshaven. Het bedrijf wil daar in de toekomst volledig gaan draaien op biomassa.

'Belangrijke en gewaardeerde klant'

Marie-Lou Gregoire, woordvoerder van Groningen Seaports: 'De RWE-centrale is een belangrijke en gewaardeerde klant voor ons. Die levert elk jaar veel inkomsten op.'

Geen gasaansluiting

Naast de maatregel om kolencentrales op lange termijn te sluiten, moeten ook nieuwbouwwoningen geen aansluiting meer krijgen bij het bouwen. Het uiteindelijke doel is om in 2030 bijna 50 procent van de CO2-uitstoot te hebben verminderd.

Lees ook:

- RWE wil volledig af van de kolen in de Eemshaven