Omgekomen piloot op Mallorca is Delfzijlster

(Foto: Diario de Mallorca)

De 48-jarige piloot die zondag neerstortte in een ultralightvliegtuig op Mallorca, is de in Delfzijl geboren en getogen Richard de Nijs.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. De man woonde in Barcelona. Volgens de lokale krant in Mallorca, de Diario de Mallorca, was de piloot op slag dood. Bij het opstijgen waren de weersomstandigheden goed. De crash veroorzaakte een kleine natuurbrand. Afscheid Op Instagram neemt de bekende tv-stylist Maik de Boer afscheid van De Nijs.