Prins Constantijn spreekt in Stad over digitaal onderwijs

Prins Constantijn vorig jaar tijdens Let's Gro over Groningse startups (Foto: Bart Breij/ RTV Noord)

Prins Constantijn is komende vrijdag in Groningen. Hij komt spreken tijdens een seminar over digitale geletterdheid in het onderwijs.

Tijdens het seminar ondertekenen onderwijsorganisaties en de gemeente Groningen de 'digideal', waarin ze afspreken dat leerlingen in alle fasen van het onderwijs meer digitale vaardigheden moeten leren. Dit begint al in de kinderopvang. Het is de bedoeling dat Groningen koploper wordt op digitaal onderwijsgebied. E-lab Harens Lyceum Prins Constantijn opent in dat kader vrijdag ook het E-lab op het Harens Lyceum. Dat is een werklab waarin leerlingen van zowel basis- als middelbare scholen digitale apparatuur kunnen gebruiken. Het gaat om ondermeer robotica, 3D-printers, lasersnijders en computers om mee te programmeren. Digitale leerlijn Het E-lab op het Harens Lyceum krijgt navolging op andere scholen van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. De onderwijsgroep is vorig jaar een digitale leerlijn gestart waar het E-lab ook bij hoort. Vanaf groep één van de basisschool tot aan het einde van de middelbare school leren kinderen over ICT basisvaardigheden, Computational thinking, Mediawijsheid en Informatievaardigheden. Lees ook: - Nieuwe school Meerstad 'krijgt alles op het gebied van digitaal onderwijs'

