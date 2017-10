Politie houdt verdachten van koperdiefstal aan

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

De politie heeft dinsdagmorgen bij Emmeloord vijf mannen aangehouden, die een grote hoeveelheid koper in twee auto's vervoerden. Vermoedelijk is het koper maandagnacht gestolen in Groningen of Friesland.

Beide auto's werden aan de kant gezet, omdat de eigenaren al eerder in beeld waren bij diefstallen. In beslag Na de vondst van het koper zijn de auto's in beslag genomen. De vijf inzittenden zijn in de cel gezet. De mannen komen onder meer uit Lelystad en Zeewolde. De recherche onderzoekt nu waar het koper precies vandaan komt.