Omstreden tandartspraktijk Geertsema dicht

Tandartsencombinatie Geertsema houdt op te bestaan. Patiënten van de tandartsenpraktijk moeten op zoek naar een nieuwe tandarts.

Een overname van de tandartsenpraktijk door Mondzorg Kliniek Groningen liep op niets uit, waardoor de praktijk aan de Heresingel in Groningen nu ophoudt te bestaan.



De tandartsen en mondhygiëniste van de praktijk willen niet meer in de kliniek werken omdat die nu weer van Peter Geertsema is, zo is te lezen in een algemene e-mail aan de patiënten.

Alle huidige patiënten moeten op zoek naar een nieuwe tandarts, zo is te lezen in de e-mail. Alle afspraken die gepland stonden worden geannuleerd en er worden geen nieuwe afspraken meer ingepland.

Volgens een medewerker van de inmiddels gesloten praktijk is er een faillissementsaanvraag gedaan. Volgens haar hing er de laatste dagen een negatieve sfeer in de praktijk. 'Hoe zou jij je voelen als je jarenlang voor iemand werkt die opeens met de Noorderzon vertrekt?', aldus de medewerkster.

Tandarts Geertsema kwam eerder dit jaar in opspraak. Hij liet patiënten jarenlang een bedrag extra betalen voor het plaatsen van speciale 'cerec' kronen. De Nederlandse Zorgautoriteit legde Geertsema daarop eerder dit jaar een boete van 200.000 euro op. Hij was het niet eens met de boete en vertrok naar het buitenland. Volgens hem was de hogere prijs 'nodig om kostendekkend te kunnen werken', schrijft de tandarts op zijn website.

Inmiddels zijn patiënten op zoek naar een nieuwe tandarts. In de stad Groningen zijn er diverse tandartsen die een toename van het aantal patiënten zien. Enkele tientallen patiënten zijn inmiddels al overgestapt.

