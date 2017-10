Veendammer Ondernemershuys in handen van Alpha Adviesbureau

Het Ondernemershuys in Veendam heeft een nieuwe eigenaar. Ondernemer Mathieu Lanting heeft het bedrijfsverzamelgebouw gekocht.

Lanting zal met zijn bedrijf Alpha Adviesbureau vanuit Zuidlaren naar Veendam verkassen. Door de verhuizing is Veendam een bedrijf met veertien personeelsleden rijker. Een deel van het Ondernemershuys blijft dienst doen als bedrijfsverzamelgebouw, zoals het de laatste jaren al functioneerde.

Volgens Lanting gaat het gebouw eerst grondig op de schop. 'De afgelopen periode hebben de sloopwerkzaamheden plaatsgevonden, nu is het tijd voor een nieuwe inrichting', vertelt hij.

Sportruimte

De bedrijfsadviseur op het gebied van aanbestedingen in de schoonmaak wil voor zijn medewerkers en de overige huurders een klimaat creëren waar meer dan alleen gewerkt wordt, zo laat hij weten. 'We willen er ook een sportruimte inrichten, zodat mensen voor of na hun werk kunnen ontspannen. Op deze manier proberen we wat anders met werk om te gaan.'

Voorkant blijft intact

De karakteristieke voorkant van het pand aan de Stationsstraat in Veendam blijft intact, volgens Lanting gaat het achterste gedeelte wel grondig op de schop.

Naast Alpha Adviesbureau zijn er meer ondernemers in gevestigd. Vanaf 1 januari is het pand weer vol, dan kent het Ondernemershuys negen bedrijven. Onder meer de Buurtzorg, Scholten Assurantiën, Olympia Uitzendbureau en 123 Budget zijn in het pand gevestigd. Lanting verwacht dat het pand na de verbouwing medio januari heropend zal worden.