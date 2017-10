Waar moeten de patiënten van de gevluchte tandarts Geertsema heen?

De beoogde overname van de praktijk van 'glamourtandarts' Peter Geertsema in Groningen is afgeketst. Dat blijkt uit een e-mail die aan de ingeschreven patiënten is verstuurd. De vraag is: waar kunnen zij voortaan terecht als ze naar de tandarts moeten?

De praktijk van Geertsema is gehuisvest in een statig pand aan de Heresingel, een chique straat tussen de Verlengde Oosterstaat en het Hereplein. Als we bellen, neemt een assistente op: 'Geertsema? Horen we niets meer van. Er werkt hier geen tandarts meer. Alleen bloedingen en traumagevallen worden hier nog behandeld'.

Als we later nog een keer bellen om een paar aanvullende vragen te stellen, krijgen we een andere assistente aan de lijn. Zij wil niet veel kwijt: 'Er is een faillissement aangevraagd en daarbij wil ik het laten. Ik beëindig nu het gesprek.'

Waar kunnen de patiënten van Geertsema nu heen voor hun tandheelkundige zorg? Een rondgang langs diverse tandartsenpraktijken leert dat het vertrek van de glamourtandarts zijn sporen nalaat.

Om te beginnen bij Peter Kamerling van de gelijknamige praktijk aan de Meeuwerderweg. 'Ik vond het al opvallend dat we de laatste tijd meer aanmeldingen van nieuwe patiënten krijgen dan anders. Maar het probleem is dat ik die niet allemaal kan aannemen. Ik heb nauwelijks ruimte. Vorig jaar heb ik helemaal niemand aangenomen.'



Kamerling: 'Ik heb zelf een vrij kleine praktijk, ongeveer 1500 patiënten. Maar Geertsema had meerdere tandartsen en mondhygiënisten in dienst. Dan heb je het al gauw over zo'n vierduizend patiënten. Die moeten dus op zoek naar een andere tandarts'.



Kamerling haast zich erbij te zeggen dat Geertsema geen slechte tandarts is. 'Hij vroeg alleen te veel geld voor zijn werk.'

Geertsema liet zich erop voorstaan dat hij de 'eerste digitale tandarts' van ons land was. 'Hij werkte als eerste met het CEREC-systeem. Daarmee kun je een patiënt een kroon aanmeten en op dezelfde dag plaatsen. Dat kan in twee uur tijd, dankzij digitale technieken. Geertsema begon daarmee. Ik heb nog les daarin van hem gehad.'

Kamerling vervolgt: 'Zelf begon ik er in 1999 mee. Mijn indruk is dat patiënten hun tandarts daarop uitzoeken, omdat het systeem ook voor hen het voordeel heeft dat ze maar één keer hoeven langs te komen voor een kroon. En dat verklaart mede waarom wij opeens zo veel aanvragen krijgen.'

