'Er mankeert toch niks aan deze huizen?'

'Waardeloos', vindt meneer Korthuis het dat zijn huis aan de Emmastraat in Appingedam - waarin hij en zijn vrouw al meer dan twintig jaar wonen - gesloopt moet worden.

Alle 46 huurwoningen in de straat gaan tegen de vlakte. 'Er mankeert toch niets aan deze huizen? Als het nou vol met scheuren zat, dan hield ik me stil. Nee, ik heb hier geen begrip voor', zegt Korthuis.

Alhoewel, helemaal tiptop in orde is het huis toch niet meer geeft hij toe: 'Ze binnen nait hail dreug.'

'Het is afwachten'

'We kregen pas vorige week bericht dat de boel plat ging'. Hij weet nog niet waar hij en zijn vrouw naartoe moeten. 'Over veertien dagen komt er iemand langs om daarover te praten, het is afwachten.'

'Er is niks mis met dit huis'

Ook voor mevrouw Prins kwam het nieuws hard aan. 'Eind maart 2018 moet ik eruit. Eigenlijk is er niets mis met dit huis. Misschien gaan ze me nu helpen aan een ander huisje. Ik heb over twee weken nog een gesprek.'

