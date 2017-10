Noord Vandaag: 'Het gaat de verkeerde kant op qua armoede'

'Onvoorstelbaar', 'Treurig' en 'Ongepast'. Het zijn de reacties op het regeerakkoord en de rol van Groningen hierin. Dit en meer in Noord Vandaag.

- Het regeerakkoord werd vandaag gepresenteerd. Wat betekent het akkoord voor onze provincie? Aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite ziet het in elk geval niet als een kantelpunt in de problematiek. (Vanaf 1.52)

- Ten opzichte van 2012 is het aantal mensen in Stad dat er een beroep doet op de voedselbank gegroeid van 300 naar dik 700 in een nieuw onderkomen. Ulfert Molenhuis van Voedselbank Stad Groningen heeft een 10 puntenplan ontwikkeld om dit aantal terug te brengen. (Vanaf 6.40)

- Arjen Robben debuteerde in 2003 voor het Nederlands elftal. De grote vraag die iedereen anno 2017 bezighoudt: speelt Robben dinsdagavond zijn laatste wedstrijd voor Oranje? Verslaggever Elwin Baas is aanwezig bij Nederland-Zweden in Amsterdam? (Vanaf 11.21)

- Didy Pijpker, docent Nederlands op het Eemsdeltacollege in Siddeburen is gekozen tot ´Leraar van het Jaar in het voortgezet onderwijs. Pijpker werd dinsdag feestelijk onthaald op haar school. De rode loper werd zelfs uitgelegd. (Vanaf 12.55)

- Het is vandaag Internationale Dag van de Handtas. Ronald Niemeijer snuffelde in Winschoten in de tasjes van de dames. 'Een kammetje, een borsteltje, een sigaretje, een flesje water.' (Vanaf 15.08)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.