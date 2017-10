Verspreiding van jodiumtabletten in Groningen gestart

Tussen dinsdag 10 oktober en woensdag 25 oktober krijgen verschillende inwoners van Groningen jodiumtabletten in de brievenbus.

Eerder werden er al kaartjes verstuurd waarin staat wanneer burgers de tabletten kunnen verwachten.

Wie krijgt ze?

Jongeren onder 18 jaar die binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale wonen ontvangen jodiumtabletten. De dichtstbijzijnde kerncentrale staat in het Duitse Lingen, over de grens bij Coevorden.

Die centrale valt binnen de gestelde grens. Kinderen onder 18 jaar die in Zuidoost-Groningen wonen kunnen binnenkort een pakketje verwachten.

Ook volwassenen

Personen van 40 jaar of jonger die binnen 20 kilometer van een kerncentrale wonen, kunnen ook een pakketje verwachten. In Groningen is dit niet het geval.

