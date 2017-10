Arriva nodigt Groningers uit voor 'adviestrip' naar Zwitserland

Arriva nodigt Groningers en Friezen uit om in november mee te gaan naar Zwitserland. De vervoersmaatschappij wil haar reizigers namelijk persoonlijk betrekken in de keuzes die worden gemaakt om treinen te herinrichten.

In juni werd bekend dat Arriva ook van 2020 tot 2035 de regionale vervoerder blijft op de treintrajecten in Groningen, Friesland en Nedersaksen. In deze nieuwe concessieperiode gaat Arriva rijden met achttien gloednieuwe - speciaal voor deze regio ontwikkelde - treinen.

Meedenken

Voor de aanschaf van de nieuwe treinen bezoekt Arriva 20, 21 en 22 november de fabriek van de Zwitserse treinfabrikant Stadler. Arriva nodigt jong en oud uit om mee te reizen en in het Alpenland mee te denken over de inrichting van de treinen.

Aanmelden

Onder meer de bekleding van de stoelen en opstelling voor rolstoelen en fietsen komen ter sprake. Ook de reisinformatie wordt besproken. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. Onder hen worden twaalf reizigers geselecteerd. Op 25 oktober wordt bekendgemaakt wie dat zijn.